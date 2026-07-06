La Uefa ha criticato la Fifa per aver modificato la decisione su Balogun ai Mondiali. Il giocatore era stato espulso ai sedicesimi contro la Bosnia, ma poi è stato confermato che avrebbe partecipato agli ottavi tra Usa e Belgio, senza saltare la partita come previsto dal regolamento. La decisione ha sollevato polemiche e messo in discussione la credibilità della gestione del torneo.

Folarin Balogun era stato espulso ai sedicesimi di finale dei Mondiali contro la Bosnia, ma successivamente è stato comunicato che ci sarà agli ottavi nel match tra Usa e Belgio, non saltando la partita come da regolamento. Mentre il Belgio si appresta a chiedere il ricorso, la Uefa di Ceferin, con un comunicato ufficiale, ha attaccato la decisione della Fifa di sospendere la squalifica. La Uefa attacca la Fifa per la mancata squalifica di Balogun. Nel comunicato della Uefa si legge: “ La decisione di ieri di sospendere, per un periodo di prova di un anno, l’esecuzione della squalifica automatica di una partita in seguito al cartellino rosso comminato a Folarin Balogun ha superato una linea rossa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Caso Balogun, la Uefa attacca la Fifa: “La decisione supera una linea rossa, a rischio la credibilità dei Mondiali”

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