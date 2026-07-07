Marco Tardelli ha commentato la decisione della Fifa di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, l’attaccante degli Stati Uniti espulso ai sedicesimi e poi reintegrato per l’ottavo di finale contro il Belgio. Le sue parole sono state dure e dirette, senza mezzi termini, nel criticare la scelta della federazione. Tardelli ha espresso forte disappunto riguardo alla decisione di permettere a Balogun di scendere in campo dopo l’espulsione.

Marco Tardelli è intervenuto sul caso Balogun, legato alla decisione della Fifa di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti espulso ai sedicesimi e poi rimesso a disposizione per l’ottavo di finale contro il Belgio. L’ex centrocampista azzurro, campione del mondo nel 1982, nei giorni precedenti era stato al centro dell’attenzione anche per un confronto in diretta Rai con Paola Ferrari, durante il quale aveva parlato di una federazione internazionale che “prende ordini”, senza indicare soggetti specifici. Caso Balogun e decisione Fifa: i fatti e la partita con il Belgio. La sospensione della squalifica è arrivata dopo che Donald Trump aveva dichiarato pubblicamente di aver contattato telefonicamente il presidente Fifa Gianni Infantino per chiedere una revisione del provvedimento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caso Balogun, il duro intervento di Marco Tardelli: parole di fuoco (VIDEO)

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