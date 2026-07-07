Un gruppo di eurodeputati ha avviato un'iniziativa per chiedere chiarimenti sul caso Balogun. L'azione riguarda la decisione di revocare la squalifica automatica dell’attaccante, che ha portato alla richiesta di un’indagine sul ruolo del presidente della Fifa. La richiesta è stata comunicata all’interno delle istituzioni europee, senza ulteriori dettagli sulla procedura o sui motivi specifici della richiesta.

Il caso Folarin Balogun approda nelle istituzioni europee. Secondo quanto riferisce Adnkronos, un gruppo di eurodeputati ha avviato un'iniziativa per chiedere un'indagine sul ruolo del presidente della Fifa, Gianni Infantino, nella decisione che ha portato alla revoca della squalifica automatica dell'attaccante degli Stati Uniti. La richiesta La lettera, promossa dagli eurodeputati Barry Andrews, Lara Wolters e Niels Fuglsang, invita le 27 federazioni calcistiche dell'Unione europea a chiedere alla Fifa di fare piena luce sul processo decisionale e ad accertare se sulla scelta abbiano inciso eventuali pressioni dell'amministrazione statunitense. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Bruxelles chiede chiarimenti sul caso Balogun: eurodeputati contro la Fifa

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