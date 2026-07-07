Un evento di rilievo nazionale si è svolto nel Sud Italia, con l'Agenzia delle Entrate e l'Inps che hanno deciso di avviare la prima tappa in questa regione. La scelta mira a sottolineare l'importanza di una collaborazione e trasparenza tra enti pubblici e cittadini. L'obiettivo è promuovere un nuovo modello di interazione, evidenziando il ruolo simbolico del Sud nel processo di innovazione amministrativa.

Bari, 7 lug. (AdnkronosLabitalia) - "Questo è un evento di grande importanza di natura nazionale, questa è la prima tappa e l'Agenzia delle Entrate e l'Inps hanno ritenuto di partire dal Sud anche per il valore simbolico di questa scelta”. Lo afferma Pasquale Casillo, presidente di Casillo Partecipazioni spa, intervenendo alla prima tappa pugliese del roadshow promosso da Agenzia delle Entrate e Inps, ospitata nella sede del Gruppo Casillo a Corato. “Si apre una nuova fase del rapporto tra le grandi pubbliche amministrazioni dello Stato, le imprese e i cittadini – ha aggiunto Casillo – una fase nella quale si debbano costruire nuovi rapporti di fiducia basati sulla collaborazione, sulla trasparenza, sulla semplificazione e quindi su un nuovo rapporto che ponga al centro il principio di legalità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casillo: "Serve nuovo modello basato su collaborazione e trasparenza"

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