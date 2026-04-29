Terni nuovo progetto Pulminoamico | Un modello di collaborazione tra enti pubblici tessuto imprenditoriale e terzo settore

A Terni è stato presentato un nuovo progetto chiamato Pulminoamico, destinato a supportare l’associazione Unitalsi. La conferenza stampa si è svolta nella sala consiliare di palazzo Spada, con la partecipazione del sindaco, dell’assessore al welfare e di un rappresentante dell’associazione. L’iniziativa coinvolge enti pubblici, imprese locali e il terzo settore, con l’obiettivo di promuovere una collaborazione tra queste realtà.

Un nuovo progetto denominato Pulminoamico a favore di Unitalsi Terni. La sala consiliare di palazzo Spada ha ospitato, nei giorni scorsi, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla presenza del sindaco Stefano Bandecchi, dell’assessore al welfare Alessandra Salinetti e di Pietro.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Disabilità e lavoro: a Vasto un modello concreto di inclusione tra istituzioni, imprese e terzo settoreA promuovere l’incontro “Disabilità e lavoro – costruire l’ecosistema dell’inclusione” il Comune di Vasto e Autismo Abruzzo Aps Costruire un vero... “Il pignoramento dei conti correnti tra recupero fiscale e distruzione del tessuto imprenditoriale”TerniToday ospita la rubrica “Mani in tasca”, uno spazio sull’educazione finanziaria vista dal lato di chi paga: clienti, famiglie e partite Iva. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Si rinnova il progetto del Pulminoamico; Conferenza stampa, pulmino amico Unitalsi; Terni, rinnovo biennale per il progetto ‘Pulmino amico’: mobilità solidale per le associazioni; Terni imprese e welfare | via libera al nuovo Pulmino Amico. Pulminoamico: Terni, il 24 aprile la consegna all’Unitalsi del mezzo attrezzato per disabiliNell’ambito del progetto Pulminoamico, è in programma per mercoledì 24 aprile, alle ore 11,30 nel palazzo Spada a Terni, la cerimonia di consegna all’Unitalsi di Terni dell’automezzo Fiat Doblò XL ... agensir.it Si svolgerà oggi pomeriggio alle 16,30 a Terni, presso Piazza della Pace, l’incontro “Stai in campana!” per la prevenzione e il contrasto delle truffe ai danni della popolazione anziana organizzato in collaborazione con La Cittadella delle associazioni e il Cesv - facebook.com facebook #Terni, rivalutazione delle #sedi #comunali: «Sotto i 600 #dipendenti, necessità di #razionalizzare» x.com