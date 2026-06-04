Openjobmetis, una delle principali agenzie di lavoro in Italia, ha avviato una collaborazione con Amplia Infrastructures. L’obiettivo è sviluppare un modello di integrazione che si basi sul lavoro. La partnership mira a creare nuove opportunità occupazionali e a favorire l’inserimento di lavoratori nel settore delle infrastrutture. Non sono stati forniti dettagli specifici sui termini dell’accordo o sui progetti immediati.

Openjobmetis SpA, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, e Amplia Infrastructures, società del Gruppo Autostrade per l’Italia attiva da oltre 40 anni nella costruzione e manutenzione di infrastrutture strategiche, presentano un’iniziativa congiunta che unisce fabbisogni industriali e inclusione sociale. Amplia Infrastructures avvia insieme a Openjobmetis un progetto di inserimento di 6 autisti specializzati provenienti dalla Tunisia. La collaborazione nasce dalla consapevolezza che, in settori come quello delle infrastrutture e delle manutenzioni autostradali, esistono opportunità concrete che possono rappresentare un percorso di integrazione e una reale opportunità professionale nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Openjobmetis e Amplia Infrastructures insieme per un modello di integrazione basato sul lavoro

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