Caserma intitolata al maresciallo Sebastiano D’Immè ucciso da un rapinatore a 31 anni

Notizia in breve

Una caserma è stata intitolata al maresciallo ucciso durante una rapina all’età di 31 anni. La cerimonia si è svolta questa mattina in presenza di autorità e membri delle forze dell’ordine. La struttura porta ora il nome del militare, che ha perso la vita nel 2019 nel tentativo di fermare i rapinatori. La commemorazione ha incluso un momento di raccoglimento e la lettura di un messaggio ufficiale. La caserma sarà utilizzata per attività addestrative e operative.