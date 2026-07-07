Caserma intitolata al maresciallo Sebastiano D’Immè ucciso da un rapinatore a 31 anni
Una caserma è stata intitolata al maresciallo ucciso durante una rapina all’età di 31 anni. La cerimonia si è svolta questa mattina in presenza di autorità e membri delle forze dell’ordine. La struttura porta ora il nome del militare, che ha perso la vita nel 2019 nel tentativo di fermare i rapinatori. La commemorazione ha incluso un momento di raccoglimento e la lettura di un messaggio ufficiale. La caserma sarà utilizzata per attività addestrative e operative.
Como – «Distinguere tra memoria e ricordo, dove la memoria racchiude la capacità di conservare l’esperienza e l’informazione, e il ricordo, che arriva dal cuore, richiama alla mente qualcosa che si è trasformato in emozione». Sentimenti evocati ieri dal comandante interregionale Riccardo Galletta, generale di corpo d’armata, durante la cerimonia di intitolazione del comando provinciale carabinieri di Como al maresciallo ordinario Sebastiano D’Immè, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, nel trentesimo anniversario del gesto che gli era costato la vita, a soli 31 anni. «Un esempio ancora vivo – ha aggiunto – in chi ogni giorno assolve il proprio dovere silenziosamente». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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