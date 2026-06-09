Un uomo di 31 anni è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco in un parcheggio di via di Quercianella a Livorno. Le autorità stanno indagando per identificare chi abbia sparato e stanno ascoltando testimoni che hanno sentito gli spari durante la notte. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità o motivi dell’omicidio è stato ancora comunicato. La polizia sta analizzando le prove raccolte sul luogo.

? Domande chiave? In Breve Un uomo di 31 anni viene ucciso a colpi di arma da fuoco nella zona del Castellaccio tra domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. Un uomo di 31 anni, di origine turca, è morto a seguito di un’aggressione con arma da fuoco avvenuta nelle colline livornesi tra la tarda serata di domenica 7 e la mezzanotte di lunedì 8 giugno 2026. L’episodio di sangue si è concentrato in un parcheggio situato in via di Quercianella, in una zona solitamente caratterizzata dalla quiete delle famiglie e dei residenti locali. Il tragico ritrovamento è avvenuto poco prima della mezzanotte, proprio nei pressi del circolo anziani e dell’area dove è destinata la costruzione di un nuovo parco giochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Livorno: uomo di 31 anni ucciso con colpi d’arma da fuoco

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