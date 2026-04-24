Omaggio al poliziotto cervese ucciso dai narcotrafficanti | la caserma della stradale di Bologna intitolata a Stefano Biondi

La caserma della polizia stradale di Bologna sarà intitolata a Stefano Biondi, il poliziotto di Cervia ucciso durante un'operazione contro i narcotrafficanti. La cerimonia si terrà il 28 aprile alle 11, con l'obiettivo di ricordare la sua figura. La decisione è stata presa per onorare il servizio e il sacrificio di Biondi, che ha perso la vita in un intervento contro il traffico di droga.

La "casa" della polizia stradale di Bologna porterà il nome di Stefano Biondi. Il 28 aprile, alle 11.30, la caserma di via Bovi Campeggi 11 sarà ufficialmente intitolata alla memoria dell’assistente della polizia di Stato e Medaglia d’oro al valor civile, scomparso il 20 aprile 2004, a soli 27.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il sacrificio di Stefano: la caserma della stradale porterà il suo nome Il valore della memoria, intitolata al maresciallo Azzolina la caserma di Sant’Eufemia d’AspromonteLa nuova sede della stazione e del nucleo forestale carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte è stata intitolata al maresciallo capo Pasquale... Tutti gli aggiornamenti Cervia. La Polizia ricorda la scomparsa di Stefano Biondi, Medaglia d’Oro al Valor CivileNella mattina del 20 aprile la Polizia ha partecipato alla cerimonia per la commemorazione della scomparsa di Stefano Biondi, l’Agente Scelto della ... ravennanotizie.it Cervia ricorda Stefano Biondi: Un sacrificio che resta esempio per tuttiMomenti di profonda commozione a Cervia, dove nella mattinata odierna si è svolta la cerimonia in memoria di Stefano Biondi, agente scelto della Polizia di Stato, scomparso il 20 aprile 2004 a soli 27 ... ravennawebtv.it