Case low cost in Italia la classifica dei 25 comuni più economici del 2026

Nel 2026, i 25 comuni più economici in Italia per l'acquisto di case sono stati individuati, evidenziando una forte disparità tra aree urbane e rurali. I prezzi delle abitazioni nelle grandi città sono elevati, mentre nei piccoli comuni si trovano immobili a costi molto bassi. La classifica si basa sui dati di mercato relativi ai costi medi di acquisto, con alcuni comuni rurali che offrono opzioni a prezzi inferiori rispetto alle aree metropolitane.

Il mercato immobiliare italiano mostra differenze significative da un territorio all’altro: nelle grandi città i prezzi delle abitazioni hanno raggiunto livelli elevati, mentre nei piccoli comuni si compra casa con una spesa molto contenuta. Secondo uno studio di Idealista, che ha analizzato l’andamento dei prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre del 2026, il comune più economico d’Italia per comprare casa si trova in Piemonte. Si tratta di Mosso, in provincia di Biella, dove il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita è di 331 euro al metro quadro. Dove comprare casa spendendo meno in Italia. Seguono a ruota due località siciliane: Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, con un prezzo medio di 363 euromq, e Grammichele, in provincia di Catania, dove chi vende casa richiede in media 382 euromq. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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