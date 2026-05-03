Visite dal medico del lavoro Toscana low cost | prezzi tra i più bassi d’Italia

In Toscana, i prezzi delle visite dal medico del lavoro sono tra i più bassi in Italia. Nel settore della medicina del lavoro, il costo della visita rappresenta un elemento importante per le aziende che devono assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti. La regione si distingue per tariffe più contenute rispetto ad altre aree del Paese, influenzando così le scelte delle imprese e le modalità di accesso ai servizi.

FIRENZE – Nel panorama italiano della medicina del lavoro, il costo della visita del medico competente rappresenta uno degli elementi centrali per le aziende chiamate a garantire la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti. I dati di mercato, basati su listini reali e offerte presenti sul territorio nazionale, mostrano come il prezzo di una visita medica standard si collochi generalmente tra i 40 e i 70 euro, con variazioni legate al contesto operativo, al numero di lavoratori e alla struttura del servizio. In questo scenario, la Toscana si distingue per un posizionamento particolarmente competitivo, con tariffe che spesso si attestano nella fascia più bassa del range nazionale, intorno ai 45–50 euro per visita.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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