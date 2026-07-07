La Corte di Assise di Alessandria ha condannato a sei anni l’ex brigatista Lauro Azzolini per l’omicidio dell’appuntato dei carabinieri avvenuto nel giugno 1975 a Cascina Spiotta. La sentenza si riferisce all’uccisione di un militare durante un episodio avvenuto più di quarant’anni fa. La condanna è stata pronunciata in primo grado.

La Corte di Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni l’ex brigatista Lauro Azzolini per l’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso avvenuto il 5 giugno 1975 a Cascina Spiotta. Prescritte le accuse nei confronti dei capi storici delle Br Renato Curcio e Mario Moretti per i quali la procura di Torino aveva chiesto la condanna all’ergastolo come mandanti. Lo riferisce l’avvocato Davide Steccanella, legale di Azzolini, dopo la lettura del dispositivo. La strage di via Fani in cui venne rapito l’onorevole Aldo Moro (Foto Archivio Cioni-SpinelliLaPresse) La condanna per Azzolini è stata inflitta in continuazione con quella all’ergastolo nel processo alle Brigate Rosse per l’omicidio di Aldo Moro e la strage di via Fani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cascina Spiotta, l’ex brigatista Azzolini condannato a 6 anni

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Cascina Spiotta, lultimo processo alle Br: chiesto ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti

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