Il prossimo 23 maggio si svolgerà a San Marco dei Cavoti la quattordicesima edizione del premio letterario “Nero su Bianco”, dedicato al poeta locale Mino De Blasio. L’evento viene organizzato ogni anno sotto la supervisione del critico letterario ed editore, che cura anche la direzione artistica della manifestazione. La cerimonia si terrà in una location del centro storico, coinvolgendo autori, spettatori e rappresentanti delle istituzioni locali. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Si terrà sabato 23 maggio 2026 la XIV edizione di “Nero su Bianco”, il premio letterario dedicato all’indimenticato poeta sammarchese Mino De Blasio, sotto la regia del critico letterario ed editore prof. Sandro Gros-Pietro e dell’Associazione Culturale “ProvenzaMino”, in collaborazione con il Comune e l’amministrazione cittadina. A conferma del consolidato valore culturale del concorso, ampia e differenziata è la partecipazione degli autori, provenienti dall’intero territorio nazionale. I motivi conduttori dell’edizione annuale sono l’interesse per la narrazione storica, che ha ispirato un numero consistente delle opere pervenute, e il tema del mare, prescelto per la sezione scolastica dei racconti brevi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Marco dei Cavoti, torna l’edizione annuale del premio ‘Nero su Bianco’

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