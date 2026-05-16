A San Marco dei Cavoti torna il premio letterario “Nero su Bianco”, dedicato a Mino De Blasio. La manifestazione si terrà venerdì 22 e prevede tra gli ospiti d’onore la cantautrice Mariella Nava. La cerimonia si svolgerà in una località della provincia, con partecipanti e pubblico presenti per l’occasione. La manifestazione, giunta alla sua edizione, celebra la figura di De Blasio attraverso momenti dedicati alla letteratura e alla musica.

Si terrà sabato 23 maggio 2026 la XIV edizione di “Nero su Bianco”, il premio letterario dedicato all’indimenticato poeta sammarchese Mino De Blasio, sotto la regia del critico letterario ed editore prof. Sandro Gros-Pietro e dell’Associazione Culturale “ProvenzaMino”, in collaborazione con il Comune e l’amministrazione cittadina. A conferma del consolidato valore culturale del concorso, ampia e differenziata è la partecipazione degli autori, provenienti dall’intero territorio nazionale. I motivi conduttori dell’edizione annuale sono l’interesse per la narrazione storica, che ha ispirato un numero consistente delle opere pervenute, e il tema del mare, prescelto per la sezione scolastica dei racconti brevi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Marco dei Cavoti, torna il premio letterario “Nero su Bianco” dedicato a Mino De Blasio

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