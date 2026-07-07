La casa di riposo Agostoni ha completato un intervento di riqualificazione che ha riguardato il miglioramento dell’efficienza energetica e la messa in sicurezza sismica della struttura. Sono stati realizzati lavori per rendere l’edificio più moderno, funzionale e sicuro, con un ridotto consumo energetico. La riqualificazione ha interessato l’intera struttura, con interventi specifici per aumentare la resistenza sismica e migliorare gli impianti energetici.

Più moderna, funzionale e sicura. E anche meno energivora. La casa di riposo Agostoni si è rifatta il look, portando a termine tutta una serie di interventi di riqualificazione che avevano per obiettivi l’ efficientamento energetico e il miglioramento della struttura dal punto di vista sismico. I lavori si sono conclusi e nel weekend la Rsa di via don Bernasconi è stata riconsegnata ai suoi anziani ospiti e a chi li assiste. Le opere, che hanno comportato un impegno economico di quasi 18 milioni di euro, hanno interessato tutta la struttura per aumentare la sicurezza dell’edificio, ridurre i consumi energetici e accrescere il comfort per gli ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa di riposo. Restyling completato

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