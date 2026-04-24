Sassuolo completato il restyling del giardino della scuola Walt Disney
"La scuola deve essere, per natura e vocazione, un luogo di apprendimento non solo tra i banchi, ma anche all’aria aperta, dove la socialità si costruisce attraverso il gioco, il movimento e la scoperta".Così l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo, Maria Savigni, saluta il.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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