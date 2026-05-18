Ex Torre Angellara restyling quasi completato | ospiterà una scuola alberghiera

I lavori di restyling dell’ex Torre Angellara, situata in via Clark nella zona orientale di Salerno, sono ormai quasi conclusi. La struttura, storica e di proprietà pubblica, sarà destinata a ospitare una scuola alberghiera dedicata alla formazione nel settore dell’accoglienza turistica e dei servizi correlati. La ristrutturazione riguarda principalmente gli spazi interni e le facciate dell’edificio, con l’obiettivo di adeguarlo alle esigenze didattiche e di utilizzo pubblico.

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La struttura di via Clark sarà destinata alla formazione e ai servizi di accoglienza turistica Procedono verso la conclusione i lavori di restyling dell’ ex Torre Angellara, storica struttura situata in via Clark, nella zona orientale di Salerno. L’intervento rientra nell’ambito del recupero degli immobili pubblici legati agli itinerari storici cittadini e consentirà di restituire alla comunità uno spazio di particolare valore paesaggistico e culturale. Una scuola di formazione alberghiera fronte mare. Una volta completato il recupero, la struttura ospiterà una scuola di formazione alberghiera, accompagnata da attività dedicate ai servizi di accoglienza per i turisti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ex Torre Angellara, restyling quasi completato: ospiterà una scuola alberghiera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sassuolo, completato il restyling del giardino della scuola "Walt Disney""La scuola deve essere, per natura e vocazione, un luogo di apprendimento non solo tra i banchi, ma anche all’aria aperta, dove la socialità si... Torre Angellara, fine dei lavori e nuova destinazione di usoTempo di lettura: < 1 minutoSembrano finalmente in dirittura d’arrivo i lavori che stanno trasformando l’ex Torre Angellara in via Generale Clark a...