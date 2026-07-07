Casa di comunità | Medici folignati costretti a emigrare

La casa di comunità di Foligno resta senza aggiornamenti dalla Regione, mentre i medici locali sono costretti a partire altrove. La mancanza di risposte rapide crea preoccupazione tra i professionisti sanitari e i cittadini. La situazione evidenzia la carenza di medici disponibili nella struttura, che potrebbe compromettere i servizi offerti alla popolazione. Nessuna soluzione concreta è stata annunciata finora, e la questione rimane aperta.

Casa di comunità di Foligno, ancora nessuna novità dalla Regione, medici folignati costretti ad emigrare. Servono soluzioni in tempi brevi. A lanciare l’appello è il Partito democratico di Foligno che accoglie "con favore il nuovo accordo che introduce l’obbligo per i medici di medicina generale di garantire fino a sei ore settimanali nelle Case di Comunità, ma chiede chiarimenti sul futuro della struttura folignate. È una scelta che va nella direzione giusta – spiegano i Dem della città della Quintana – e che riconosce finalmente il ruolo strategico dei medici di medicina generale nella sanità territoriale. Un accordo, da solo, non basta".... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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