I medici del territorio sono interessati alla Casa di Comunità

I medici di base che operano nell’area rurale si sono mostrati interessati alla creazione di una Casa di Comunità, un progetto che coinvolge i servizi sanitari locali e il territorio. La questione riguarda un tema molto delicato, legato alla tutela della salute dei cittadini e alla distribuzione delle strutture sanitarie. Nonostante le difficoltà, si registra una certa attività nelle discussioni volte a trovare soluzioni praticabili per migliorare l’assistenza in zone meno popolate.

Servizi sanitari ed entroterra, il tema è delicatissimo, ma nonostante tutto c’è anche una certa dinamicità nel cercare soluzioni che garantiscano i cittadini. L’Amministrazione comunale di Cagli – informa il sindaco di Cagli Alberto Alessandri – accoglie con grande favore e apprezzamento la richiesta avanzata dai Medici di Medicina Generale appartenenti alla Aggregazione funzionale Territoriale (Aft) di Cagli di essere coinvolti nel percorso organizzativo e funzionale della futura Casa di Comunità. La disponibilità manifestata dai medici del territorio rappresenta un segnale importante di responsabilità, collaborazione e attenzione verso i bisogni sanitari della nostra comunità, in una fase particolarmente significativa per il rafforzamento dell’assistenza territoriale e dei servizi di prossimità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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