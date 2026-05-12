Una donna scozzese di 39 anni, diabetica di tipo 1 fin dall’età di sette anni, ha subito gravi conseguenze dopo aver schiacciato una crocchetta per cani in casa. L’incidente ha causato un’intossicazione che ha portato i medici a dover amputare una delle sue gambe. Ciò che sembrava un semplice episodio domestico si è trasformato in una complicazione medica complessa e improvvisa.

Quello che sembrava un piccolo incidente domestico si è trasformato in un dramma per Jayme Stephen, una donna scozzese di 39 anni affetta da diabete di tipo 1 fin dall’età di sette anni. Dopo aver pestato accidentalmente una crocchetta per cani, una ferita al piede si è aggravata rapidamente fino a provocare una grave infezione e una sepsi che hanno costretto i medici ad amputarle la gamba destra per salvarle la vita. Secondo quanto riportato dalla BBC Scotland, il calvario della donna è iniziato nell’ottobre 2024, quando Jayme, residente a New Pitsligo, è stata trasportata d’urgenza all’Aberdeen Royal Infirmary. Nei giorni successivi all’incidente aveva notato un segno sulla pianta del piede, ma poco dopo erano comparsi dolori lancinanti e un gonfiore impressionante: il piede era arrivato a triplicare le sue dimensioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era una questione di vita o di morte”: schiaccia una crocchetta per cani in casa e i medici sono costretti ad amputarle la gamba. L’odissea di Jayme Stephen

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