Hanno insultato l' Italia e ho detto | Se non vi va bene tornate al vostro Paese Ecco chi è Nonna Patria 82enne che ha sfidato i Pro Pal

Da ilgiornale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 82 anni ha sventolato un grande Tricolore dal balcone della sua casa, rispondendo a insulti rivolti all’Italia durante una manifestazione. Ha detto ai manifestanti che, se non gradivano il paese, potevano tornare nel loro Paese. La sua azione ha attirato l’attenzione ed è diventata un’immagine rappresentativa di questa fase. La donna è conosciuta come “Nonna Patria” e il suo gesto ha suscitato commenti sui social.

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L’immagine dell’anziana signora che dal balcone della sua abitazione sventola un grande Tricolore in risposta ai manifestanti Pro Pal e ai loro insulti al suo Paese è diventata un simbolo dell’Italia di questo preciso momento storico. Lei è Claudia Gregotti, ha 82 anni ed è stata insegnante per tutta la vita, quindi conosce molto bene il mondo giovanile e la ribellione che si vive in adolescenza ma non per questo ha voluto soprassedere su ciò che per lei è intollerabile: il vilipendio dell’Italia. Per questo motivo è stata ormai ribattezzata “Nonna Patria” o “ Nonna Italia ” e lei non sembra dispiacersi di questo soprannome guadagnato sul campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Hanno insultato l'Italia e ho detto: "Se non vi va bene tornate al vostro Paese". Ecco chi è “Nonna Patria”, 82enne che ha sfidato i Pro Pal
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