La Carrarese Calcio 1908 ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 con lo slogan “Da generazioni lo stesso orgoglio”. La società ha scelto un nuovo messaggio pubblicitario, seguendo il precedente “Scolpiti nella storia”. La campagna è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui prezzi o le modalità di sottoscrizione.

"Da generazioni lo stesso orgoglio". Ha scelto un altro slogan ad effetto e riuscito, dopo “Scolpiti nella storia“ dello scorso anno, Carrarese Calcio 1908 per lanciare la campagna abbonamenti della stagione 2026-2027. Una campagna anticipata da un video “emozionale“ molto coinvolgente che ha già fatto il pieno di visualizzazioni. Rispetto alla stagione precedente la società di piazza Vittorio Veneto si è mossa con un mese d’anticipo perché da ieri è già attiva la “Fase 1“ ovvero quella della prelazione per gli abbonati del campionato 20252026 che durerà soltanto una settimana. Fino alle ore 23.59 del 15 luglio per gli abbonati della scorsa stagione sarà possibile rinnovare la propria “fede“ sottoscrivendo la nuova tessera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese ‘Da generazioni lo stesso orgoglio’. Decolla la nuova campagna abbonamenti

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