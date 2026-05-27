Calcio serie C da lunedì parte la nuova campagna abbonamenti del Grifo

Da perugiatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La campagna abbonamenti del Perugia per la nuova stagione di Serie C partirà lunedì 1° giugno. La società ha scelto come slogan “Gim’ ch’è bulo!”, un’espressione tipica del dialetto perugino. La campagna si rivolge ai tifosi e sarà caratterizzata da questa frase che rappresenta l’identità locale. I dettagli sui prezzi e le modalità di sottoscrizione saranno comunicati nelle prossime settimane.

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Nuova stagione, nuovo slogan. Sarà il noto detto perugino “Gim’ ch’è bulo!”, segno di identità, ad accompagnare la campagna abbonamenti del Perugia, che aprirà ufficialmente lunedì 1° giugno.Da questa data fino al 16 di giugno sarà possibile nella sola modalità online, ad un prezzo promozionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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