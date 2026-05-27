Calcio serie C da lunedì parte la nuova campagna abbonamenti del Grifo
La campagna abbonamenti del Perugia per la nuova stagione di Serie C partirà lunedì 1° giugno. La società ha scelto come slogan “Gim’ ch’è bulo!”, un’espressione tipica del dialetto perugino. La campagna si rivolge ai tifosi e sarà caratterizzata da questa frase che rappresenta l’identità locale. I dettagli sui prezzi e le modalità di sottoscrizione saranno comunicati nelle prossime settimane.
Nuova stagione, nuovo slogan. Sarà il noto detto perugino “Gim’ ch’è bulo!”, segno di identità, ad accompagnare la campagna abbonamenti del Perugia, che aprirà ufficialmente lunedì 1° giugno.Da questa data fino al 16 di giugno sarà possibile nella sola modalità online, ad un prezzo promozionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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