Calcio serie C da lunedì parte la nuova campagna abbonamenti del Grifo

Notizia in breve

La campagna abbonamenti del Perugia per la nuova stagione di Serie C partirà lunedì 1° giugno. La società ha scelto come slogan “Gim’ ch’è bulo!”, un’espressione tipica del dialetto perugino. La campagna si rivolge ai tifosi e sarà caratterizzata da questa frase che rappresenta l’identità locale. I dettagli sui prezzi e le modalità di sottoscrizione saranno comunicati nelle prossime settimane.