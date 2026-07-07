Una donna è stata arrestata dopo essere stata trovata con 140 chili di droga nel portabagagli della sua auto. Il sequestro, ritenuto tra i più grandi della zona, rappresenta un colpo significativo al traffico di sostanze stupefacenti sul litorale apuano. I militari hanno fermato il veicolo durante un'operazione di controllo e hanno scoperto la droga nascosta nel bagagliaio. La donna è stata portata in caserma e si trova ora a disposizione delle autorità competenti.

CARRARA – Un sequestro record che assesta un colpo durissimo al mercato della droga sul litorale apuano. I carabinieri del nucleo investigativo di Massa Carrara hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 33 anni, di origine marocchina ma residente in Italia da molti anni, trovata in possesso di un immenso quantitativo di sostanza stupefacente. L’operazione è scattata nel pomeriggio dello scorso 3 luglio nell’ambito di una serie di servizi mirati al contrasto dello spaccio lungo la costa massese. I militari dell’Arma hanno intercettato e fermato la donna in via Piave a Carrara per un normale controllo stradale. A tradire la trentatreenne è stato un eccessivo nervosismo che ha subito insospettito i carabinieri, spingendoli ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Nel portabagagli dell’auto nasconde 140 chili di droga: arrestata una donna

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