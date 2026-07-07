Domani alle 9.30, nell’aula consiliare di un Comune in provincia di Palermo, si svolgerà un incontro tra istituzioni e imprese per affrontare il fenomeno del racket e delle estorsioni che hanno colpito il territorio di recente. L’evento è stato convocato per discutere strategie di contrasto e promuovere la legalità. Sono previsti rappresentanti delle autorità locali e delle aziende coinvolte nelle attività di sicurezza e prevenzione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro in programma al Comune di Carini. Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 9.30, l’aula consiliare del Comune di Carini, in provincia di Palermo, ospiterà un incontro istituzionale dedicato al contrasto del racket e delle estorsioni che hanno recentemente colpito il territorio. L’iniziativa è stata promossa dall’ assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, nella foto d’apertura, in collaborazione con il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, e con la sindaca di Carini, Rossella Covello, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo produttivo. Obiettivo: rafforzare sicurezza e sostegno alle imprese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carini, vertice istituzionale contro racket ed estorsioni: istituzioni e imprese insieme per la legalità

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