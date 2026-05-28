Legalità modalità on | a Lanciano istituzioni e studenti insieme per il riscatto del territorio

Notizia in breve

A Lanciano, istituzioni e studenti si sono riuniti per un progetto che mira a rafforzare la presenza dello Stato nel territorio. L'iniziativa si concentra su temi di legalità e riscatto, coinvolgendo i giovani in incontri e attività. L’obiettivo è favorire un dialogo diretto tra le istituzioni e le nuove generazioni, con l’intento di promuovere soluzioni e prospettive di futuro. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti pubblici e studenti, riuniti per discutere di sicurezza e sviluppo locale.