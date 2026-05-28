Legalità modalità on | a Lanciano istituzioni e studenti insieme per il riscatto del territorio

Da chietitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lanciano, istituzioni e studenti si sono riuniti per un progetto che mira a rafforzare la presenza dello Stato nel territorio. L'iniziativa si concentra su temi di legalità e riscatto, coinvolgendo i giovani in incontri e attività. L’obiettivo è favorire un dialogo diretto tra le istituzioni e le nuove generazioni, con l’intento di promuovere soluzioni e prospettive di futuro. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti pubblici e studenti, riuniti per discutere di sicurezza e sviluppo locale.

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Portare lo Stato dove c’è più bisogno, parlando di riscatto, soluzioni e futuro direttamente ai giovani. Con questo obiettivo nasce “Legalità, modalità on”, l'appuntamento di forte impegno civile e istituzionale che si terrà venerdì 29 maggio, alle ore 10, nel quartiere Santa Rita di Lanciano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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