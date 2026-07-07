Primo giorno a Milanello per Ruben Amorim, accolto in persona dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Il numero uno del club ha aspettato l'arrivo in auto dell'allenatore, lo ho abbracciato e poi lo ha "presentato" ai giornalisti presenti: "This is the new coach", le poche parole di Cardinale accompagnate da un grande sorriso., Dopo le foto di rito insieme ad Amorim, i due sono entrati all'interno delle strutture di Milanello per iniziare a programmare la nuova stagione e confrontarsi tra presente e futuro della squadra. Per Amorim, secondo giorno milanese dopo l'arrivo in aeroporto di lunedì a Linate e i primi passi a Casa Milan, dove tra le altre cose ha potuto assaporare la storia del club per cui ha appena firmato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cardinale accoglie Amorim nel suo primo giorno a Milanello: "This is the new coach"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cardinale accoglie Amorim: il patron a Milanello per il primo giorno del nuovo tecnicoIl proprietario del club si è recato a Milanello per il primo giorno del nuovo allenatore.

Mercato Milan Live | Cardinale accoglie Amorim a Milanello. Piace Karetsas. Attesa GilaAlle 10:30, il nuovo direttore sportivo ha incontrato il tecnico a Milanello per discutere delle prossime operazioni di mercato.

Temi più discussi: Classifica marcatori Mondiali 2026: chi può vincere la Scarpa d'Oro; FLASH | Terminato il summit Milan-Liberali: Cardinale e Amorim scavalcano Ibrahimovic, ora palla al Como; Modric avanti con il Milan? Il croato vuole continuare, Amorim e Cardinale spingono; Van Dijk un sogno, Inacio troppo caro: le due alternative per la difesa del Milan vagliate da Amorim e Cardinale.

Cardinale accoglie Amorim a Milanello e prima stretta di mano. @MilanVibesIT x.com

Cardinale accoglie Amorim: il patron a Milanello per il primo giorno del nuovo tecnicoIl numero uno di RedBird ha dato il benvenuto al nuovo allenatore nel centro sportivo rossonero, dove ha incontrato la dirigenza per fare il punto sui dossier aperti e sulle prossime mosse ... msn.com

VIDEO MN - Amorim per la prima volta a Milanello: ad accoglierlo c'è Gerry CardinalePoco fa Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, è entrato per la prima volta nel Centro Sportivo di Milanello ... milannews.it