Il proprietario del club si è recato a Milanello per il primo giorno del nuovo allenatore. L’arrivo di Ruben Amorim nel centro sportivo è stato accompagnato dall’accoglienza del dirigente, che ha fatto visita per dargli il benvenuto. Amorim ha iniziato le attività nel suo nuovo ruolo, esplorando il centro sportivo e preparando il suo debutto sulla panchina. La visita si è svolta in un clima di cordialità, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi.

Il benvenuto è arrivato direttamente dal boss, giunto appositamente per lui. Il primo giorno di Ruben Amorim a Milanello non è stato soltanto l’emozione di insediarsi nella sua nuova casa calcistica e la curiosità di esplorare un luogo iconico come il centro sportivo rossonero, ma anche il piacere di trovare ad accoglierlo Gerry Cardinale. Un incontro che porta con sé una serie di significati. I due infatti si erano già visti di persona lungo il cammino che ha portato il portoghese alla guida del Milan, ma Cardinale con la sua presenza ha voluto sottolineare la vicinanza della proprietà nei confronti del tecnico (faccenda spinosa, questa, per i predecessori di Amorim) e allo stesso tempo la grande centralità dell’allenatore nel nuovo progetto rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale accoglie Amorim: il patron a Milanello per il primo giorno del nuovo tecnico

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