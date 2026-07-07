Un flash mob promosso dall’alleanza Verdi e Sinistra ha riprodotto una cella davanti alla Camera dei deputati a Roma, per evidenziare le condizioni di vita nelle carceri italiane. La protesta si è concentrata sull’impatto dell’emergenza caldo, che ha aggravato le condizioni dei detenuti. Ilaria Cucchi ha commentato criticando il governo, accusandolo di aver liberato i mafiosi mentre gli ultimi in carcere sono lasciati in condizioni difficili.

Flash mob organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra che ha replicato una cella all’esterno della Camera dei deputati, in piazza Montecitorio, a Roma, per denunciare le difficili condizioni di vita all’interno delle carceri italiane, rese ancor più drammatiche dall’ emergenza caldo in corso. Presenti, tra gli altri, i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e la senatrice Ilaria Cucchi, che ha denunciato: “In questo periodo più che mai quello stesso caldo che proviamo noi, loro lo devono subire 24 ore senza poter utilizzare nemmeno i ventilatori”, sottolinea, “perché il carcere ovviamente è popolato soprattutto dai cosiddetti ultimi”. Una... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carceri, Ilaria Cucchi: "Grazie al governo i mafiosi sono liberi e gli ultimi in prigione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DELIRIO Cucchi e Salis: Liberateli, in Cella soffrono! IL WEB ESPLODE

Notizie e thread social correlati

Ilaria Cucchi al carcere di Pescarenico: "Lecco fa scuola"Venerdì mattina, la senatrice Ilaria Cucchi si è recata nel carcere di Pescarenico, a Lecco, entrando nella struttura penitenziaria.

Ilaria Cucchi a Lecco per l’incontro "Giustizia che ripara, città per le persone"A Lecco si è svolto un incontro pubblico promosso dall’Alleanza Verdi e Sinistra, dedicato alla giustizia riparativa e al ruolo delle comunità locali...

Temi più discussi: Gramiccioli scrive a Ilaria Cucchi: Mai un grazie ad Alemanno, rimozione ideologica?. E lei risponde; Ilaria Cucchi al carcere minorile: E’ ben gestito, complimenti; Il pestaggio più grave mai documentato nella storia in carcere.

Carceri, Ilaria Cucchi: Grazie al governo i mafiosi sono liberi e gli ultimi in prigione(LaPresse) Flash mob organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra che ha replicato una cella all'esterno della Camera dei deputati, in piazza Montecitorio, a Roma, per denunciare le ... corriereadriatico.it

Carceri, Cucchi (Avs): Un inferno con il caldo, Nordio ha dimenticato le promesseRoma, 7 lug - Per noi oggi fa caldo, ma tra poco torneremo nelle nostre case, accenderemo l'aria condizionata o un ventilatore. Per i detenuti questo non avviene. Lo ha detto la senatrice di Alleanz ... 9colonne.it