Carceri Ilaria Cucchi | Grazie al governo i mafiosi sono liberi e gli ultimi in prigione

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un flash mob promosso dall’alleanza Verdi e Sinistra ha riprodotto una cella davanti alla Camera dei deputati a Roma, per evidenziare le condizioni di vita nelle carceri italiane. La protesta si è concentrata sull’impatto dell’emergenza caldo, che ha aggravato le condizioni dei detenuti. Ilaria Cucchi ha commentato criticando il governo, accusandolo di aver liberato i mafiosi mentre gli ultimi in carcere sono lasciati in condizioni difficili.

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Flash mob organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra che ha replicato una cella all’esterno della Camera dei deputati, in piazza Montecitorio, a Roma, per denunciare le difficili condizioni di vita all’interno delle carceri italiane, rese ancor più drammatiche dall’ emergenza caldo in corso. Presenti, tra gli altri, i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e la senatrice Ilaria Cucchi, che ha denunciato: “In questo periodo più che mai quello stesso caldo che proviamo noi, loro lo devono subire 24 ore senza poter utilizzare nemmeno i ventilatori”, sottolinea, “perché il carcere ovviamente è popolato soprattutto dai cosiddetti ultimi”. Una... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Carceri, Ilaria Cucchi: "Grazie al governo i mafiosi sono liberi e gli ultimi in prigione"
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