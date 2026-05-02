Ilaria Cucchi a Lecco per l’incontro Giustizia che ripara città per le persone

A Lecco si è svolto un incontro pubblico promosso dall’Alleanza Verdi e Sinistra, dedicato alla giustizia riparativa e al ruolo delle comunità locali nella promozione di un modello di sicurezza basato sulle relazioni sociali, la responsabilità e la riparazione dei danni. La presenza di Ilaria Cucchi ha arricchito il dibattito, che ha visto confronti tra cittadini, rappresentanti e attivisti sul tema della riparazione e del ruolo sociale nella giustizia.

Alleanza Verdi e Sinistra promuove a Lecco un momento pubblico di confronto dedicato al tema della giustizia riparativa e al ruolo che una comunità locale può svolgere nella costruzione di una sicurezza fondata sulle relazioni sociali, sulla responsabilità e sulla riparazione del danno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Interrogazione di Ilaria Cucchi contro le Passeggiate della SicurezzaArrivano anche in Parlamento le polemiche sulla Passeggiata della Sicurezza organizzata da Forza Nuova nel quartiere di Porta Vescovo, a Verona. "Riforma della Giustizia - l'importanza di un SI", incontro a LeccoL'associazione Mos Maiorum in collaborazione con l'associazione Altero Matteoli organizzano un incontro informativo sulla “Riforma della Giustizia -... Panoramica sull’argomento Si parla di: AVS: il 7 l'incontro 'Giustizia che ripara' con Ilaria Cucchi. Moussa Diarra ucciso da un poliziotto in stazione, Ilaria Cucchi: «Il coltello in mano è una posata da tavola, questa non è Minneapolis ma Verona»VERONA - È un video choc postato da Ilaria Cucchi sul proprio profilo Instagram a ritrarre gli ultimi momenti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della ... ilgazzettino.it Giovanni Cucchi, morto il papà di Stefano e Ilaria: era malato da tempo, aveva 77 anni. «Hai dato voce a tuo figlio»Ai processi è sempre stato presente. Accanto alla moglie Rita ha sostenuto la battaglia della figlia Ilaria sulla morte del loro secondogenito, Stefano Cucchi. Una verità processuale arrivata dopo ... leggo.it