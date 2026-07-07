Carburanti ondata rincari dopo stop taglio accise

Da tv2000.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la decisione di interrompere il taglio delle accise sui carburanti, i prezzi alla pompa sono aumentati subito. Gli aumenti sono stati rilevati presso le stazioni di servizio, portando gli automobilisti a protestare. La misura di sospensione del taglio delle accise ha causato un incremento immediato dei costi per i consumatori. La notizia è stata riportata da TG2000 e commentata da un servizio di Raffaella Frullone.

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Carburanti in rialzo dopo lo stop al taglio delle accise: rincari immediati alla pompa e automobilisti sul piede di guerra. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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