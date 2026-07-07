Carburanti, ondata rincari dopo stop taglio accise

Notizia in breve

Dopo la decisione di interrompere il taglio delle accise sui carburanti, i prezzi alla pompa sono aumentati subito. Gli aumenti sono stati rilevati presso le stazioni di servizio, portando gli automobilisti a protestare. La misura di sospensione del taglio delle accise ha causato un incremento immediato dei costi per i consumatori. La notizia è stata riportata da TG2000 e commentata da un servizio di Raffaella Frullone.