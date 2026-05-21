Carburanti taglio delle accise | nuova proroga possibile per evitare rincari

Domani, 22 maggio, scade il provvedimento che aveva ridotto le accise sui carburanti, una misura adottata dal governo per fronteggiare l’aumento dei prezzi causato dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La proroga del taglio potrebbe essere decisa nelle prossime ore, ma al momento non è stata ancora comunicata ufficialmente. La decisione influenzerà i costi alla pompa e la disponibilità di carburanti sul mercato nazionale.

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Domani, venerdì 22 maggio, scade il taglio delle accise sui carburanti. La misura era stata introdotta dal governo per contenere la crisi dei prezzi causata dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Per questo domani è previsto un Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio. Se l’esecutivo non interverrà tempestivamente, gli automobilisti italiani rischiano di ritrovarsi davanti a un nuovo rincaro alla pompa di benzina. La conferma del Governo. Nonostante l’urgenza, la volontà politica dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sembra quella di prolungare la misura. A confermarlo è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha annunciato che nel Consiglio dei ministri di venerdì sera: c’è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise e credo si andrà in questa direzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Carburanti, taglio delle accise: nuova proroga possibile per evitare rincari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Governo approva nuovo decreto carburanti, Giorgetti: Taglio accise prorogato fino al primo maggio Sullo stesso argomento Carburanti, al via Cdm per proroga taglio delle acciseIl 7 aprile scadrà il taglio delle accise sui carburanti, varato dal governo il 18 marzo scorso per calmierare i prezzi: il Consiglio dei ministri in... Taglio accise carburanti 2026: fino a quando la nuova prorogaIl governo è intervenuto nuovamente sul caro energia con una misura urgente: il taglio accise carburanti 2026, pensato per contenere l’aumento dei... Caro carburanti, senza il taglio delle accise è in arrivo una tempesta perfetta ift.tt/CbguLlH x.com Prezzi carburante, verso la proroga del taglio delle accise. Il governo a caccia di copertureEsecutivo al lavoro per rinnovare la misura in scadenza il 22 maggio ed evitare il rischio di benzina sopra i 2 euro. Tramontate le ipotesi del meccanismo accise mobili e dei fondi anti-evasione, il ... milanofinanza.it Prezzi carburante, la proroga del taglio delle accise domani in Cdm. Si cercano copertureLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi carburante, la proroga del taglio delle accise domani in Cdm. Si cercano coperture ... tg24.sky.it