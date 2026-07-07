Carabiniere ucciso | prescritti ex Br Curcio e Moretti 6 anni ad Azzolini

Il processo si è concluso oggi ad Alessandria con la condanna a sei anni di carcere per Lauro Azzolini, in continuazione con un’altra condanna precedente. Sono stati invece dichiarati prescritti Renato Curcio e Mario Moretti. La sentenza riguarda l’uccisione del carabiniere Giovanni D’Alfonso, avvenuta nel 1975 alla Cascina Spiotta.

Sei anni di carcere in continuazione con un’altra condanna per Lauro Azzolini, prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti. Sì è chiuso così oggi ad Alessandria il processo ai tre ex brigatisti per la morte, nel 1975 alla Cascina Spiotta, del carabiniere Giovanni D’Alfonso. A Curcio e Moretti è stato riconosciuto il concorso in reato diverso da quello voluto, che è oramai prescritto. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sparatoria di Cascina Spiotta, processo agli ex Br: prescritti Curcio e Moretti, condannato AzzoliniDurante il processo, è stato stabilito che le accuse contro Curcio e Moretti sono state prescritte, mentre Azzolini è stato condannato.

Cascina Spiotta, sei anni all'ex brigatista Azzolini. Prescritti Moretti e CurcioIl procedimento sulla sparatoria a Cascina Spiotta, in cui morirono la brigatista Mara Cagol e un carabiniere, si è concluso con la prescrizione per...