Via libera allo spostamento dello schermo al Meet per il cinema all’aperto e il Nòt Film Fest
La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato lo spostamento dello schermo del Meet per il cinema all’aperto e il Nòt Film Fest. Il calendario estivo è già stato annunciato e prevede numerosi appuntamenti, segnando il ritorno del cinema tra gli eventi della stagione. La decisione consente di adattare la location alle esigenze delle proiezioni all’aperto e di migliorare l’esperienza degli spettatori durante gli eventi. La modifica sarà implementata prima dell’inizio degli eventi estivi.
Il calendario è già stato svelato e il Meet si prepara al ricco programma di appuntamenti estivi che segna anche il ritorno del cinema tra gli eventi della stagione in arrivo: nei giorni scorsi la giunta comunale di Santarcangelo ha infatti approvato il progetto per lo spostamento dello schermo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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