Via libera allo spostamento dello schermo al Meet per il cinema all’aperto e il Nòt Film Fest

Notizia in breve

La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato lo spostamento dello schermo del Meet per il cinema all’aperto e il Nòt Film Fest. Il calendario estivo è già stato annunciato e prevede numerosi appuntamenti, segnando il ritorno del cinema tra gli eventi della stagione. La decisione consente di adattare la location alle esigenze delle proiezioni all’aperto e di migliorare l’esperienza degli spettatori durante gli eventi. La modifica sarà implementata prima dell’inizio degli eventi estivi.