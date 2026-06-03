Via libera allo spostamento dello schermo al Meet per il cinema all’aperto e il Nòt Film Fest

Da riminitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato lo spostamento dello schermo del Meet per il cinema all’aperto e il Nòt Film Fest. Il calendario estivo è già stato annunciato e prevede numerosi appuntamenti, segnando il ritorno del cinema tra gli eventi della stagione. La decisione consente di adattare la location alle esigenze delle proiezioni all’aperto e di migliorare l’esperienza degli spettatori durante gli eventi. La modifica sarà implementata prima dell’inizio degli eventi estivi.

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Il calendario è già stato svelato e il Meet si prepara al ricco programma di appuntamenti estivi che segna anche il ritorno del cinema tra gli eventi della stagione in arrivo: nei giorni scorsi la giunta comunale di Santarcangelo ha infatti approvato il progetto per lo spostamento dello schermo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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