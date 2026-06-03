Il Milano Film Fest 2026 si svolge dal 4 al 9 giugno, coinvolgendo diverse piazze e quartieri della città. La manifestazione propone sei giorni di proiezioni di film italiani e internazionali, workshop e incontri con registi e attori. La seconda edizione, diretta da Claudio Santamaria, si presenta più estesa rispetto all’anno precedente, con nuove location distribuite in vari quartieri. Sono previste numerose anteprime e sessioni di approfondimento dedicate al cinema contemporaneo.

Milano, 3 giugno 2026 – Il conto alla rovescia è terminato: da domani al 9 giugno, torna tra le vie e le piazze della città il Milano Film Fest: la seconda edizione, con la direzione artistica di Claudio Santamaria, sarà più grande, più diffusa, con novità che arrivano in tutti i quartieri. La rassegna accoglierà proiezioni, workshop, incontri e iniziative speciali, portando il meglio del cinema internazionale e italiano a Milano. Un festival diffuso. Il Milano Film Fest è un festival diffuso nato dalla Fondazione di Partecipazione Milano Film Fes t e promosso in collaborazione con il Comune di Milano. Si propone come piattaforma e motore per il settore, valorizzando le molte realtà cittadine che, attraverso linguaggi e forme diverse, lavorano sui temi del cinema, delle serie, dell’audiovisivo e dell’immagine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano Film Fest 2026, il cinema internazionale e italiano fa tappa in città: sei giorni tra proiezioni, workshop e incontri

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