Caos veleni e una pioggia di gol | ai Mondiali è successo di tutto!

Durante i Mondiali 2026, una partita a Seattle ha visto il Belgio battere gli Stati Uniti 4-1. La vittoria ha garantito ai Diavoli Rossi l'accesso ai quarti di finale, dove affronteranno la Spagna. La squadra ha mostrato maggiore lucidità e continuità rispetto alle precedenti gare del torneo. La sfida si è caratterizzata per un susseguirsi di gol, con il Belgio che ha dominato sul campo.

Il Belgio ritrova continuità e lucidità nel momento più delicato del Mondiale 2026, imponendosi con un netto 4-1 sugli Stati Uniti a Seattle. Il successo vale ai Diavoli Rossi la qualificazione ai quarti di finale, dove li attende la Spagna, e rappresenta la prova più convincente del torneo per la squadra guidata da Rudi Garcia. Per gli americani, invece, l’eliminazione agli ottavi chiude un percorso iniziato con aspettative elevate e proseguito tra alti e bassi. La sfida era arrivata dopo giorni segnati dalle discussioni attorno al caso Balogun, con la Fifa finita al centro delle critiche per la revoca della squalifica dell’attaccante. Le... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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