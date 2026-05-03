Juventus Torino Under 16 6-1 LIVE | pioggia di gol nel derby Bianconeri ai quarti in attesa di una fra Empoli e Cesena

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per gli ottavi di finale del campionato Under 16, la Juventus ha battuto il Torino con un punteggio di 6-1 nel derby. La partita si è svolta sotto una pioggia intensa e ha determinato l’eliminazione del Torino, che non ha potuto opporsi ai giovani bianconeri. La Juventus si è qualificata ai quarti di finale e aspetta di conoscere la sua prossima avversaria, tra le possibili alternative ci sono Empoli e Cesena.

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