L'Inghilterra di Tuchel ai Mondiali punta tutto su Ivan Toney il bomber da 32 gol in 32 partite

L'Inghilterra ha annunciato i convocati ufficiali per i Mondiali 2026, con il tecnico Thomas Tuchel che si è concentrato su Ivan Toney. L'attaccante ha segnato 32 gol in 32 partite quest'anno, attirando l'attenzione come punta di diamante della selezione. La scelta di chiamare Toney ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le altre convocazioni sono state annunciate contemporaneamente. La squadra si prepara ora a partire per la fase finale del torneo internazionale.

Sono arrivati i convocati ufficiali per i Mondiali 2026 da parte del CT dell'Inghilterra, Thomas Tuchel che hanno già fatto discutere. Tra i 26 della lista mancano diversi big, come Maguire, Alexander-Arnold, Foden e Palmer. Ma c'è Ivan Toney ayyaccante dell'Al-Ahli che ha segnato con un ritmo di un gol a partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Theres no second Harry Kane - Tuchel thinks England captain is irreplaceable after loss to Japan

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