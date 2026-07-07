canovi vince nel lungo ostacoli bronzo per virdis

Nel fine settimana, Viola Canovi della Fratellanza Modena ha vinto il titolo italiano under 20 nel salto in lungo a Caorle. La gara si è conclusa con la sua vittoria, mentre un altro atleta, Virdis, ha conquistato il bronzo, superando vari ostacoli durante la competizione. Nel medesimo evento, Larissa Iapichino ha battuto il record della madre Fiona May nel salto in lungo.

Nel weekend in cui Larissa Iapichino batte il record della famosa madre Fiona May, anche il salto in lungo modenese festeggia, con il titolo tricolore under 20 di Viola Canovi della Fratellanza Modena, che centra la vittoria prestigiosa alle finali nazionali di categoria, che si sono concluse nello scorso weekend a Caorle. L’atleta della società modenese cercava di valicare i sei metri da qualche tempo, ma più volte è arrivata ad un passo senza riuiscirci: la grande soddisfazione però, è arrivata nella gara più importante dell’anno, che l’ha vista volare addirittura a 6,27 metri per mettersi alle spalle tutte le più accreditate rivali e conquistare il titolo italiano 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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