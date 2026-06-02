Filippo Misuri vince un bronzo internazionale al Brixia Next Gen

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un atleta dell’Alga Atletica Arezzo ha conquistato una medaglia di bronzo al torneo internazionale Brixia Next Gen. La competizione si è svolta il 2 giugno 2026 e ha visto la partecipazione di vari giovani talenti provenienti da diverse nazioni. L’atleta ha raggiunto il terzo posto in una delle discipline in gara, portando a casa il riconoscimento che certifica il suo risultato a livello internazionale.

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Arezzo, 2 giugno 2026 – Un bronzo di valore internazionale per l’Alga Atletica Arezzo al Brixia Next Gen. La manifestazione, andata in scena a Bressanone, ha riunito i migliori atleti Under18 di rappresentative regionali di atletica leggera provenienti dall’Italia e dall’estero che hanno vissuto un’occasione di confronto tra le diverse specialità di velocità, lanci e salti. In questo contesto d’eccezione erano presenti anche gli aretini Filippo Misuri e Gemma Fabbriciani, entrambi nati nel 2009, che hanno goduto dell’opportunità di difendere i colori della Toscana in una delle più prestigiose competizioni giovanili del panorama europeo. Il miglior risultato è merito di Misuri che è stato tra i protagonisti nel salto in alto dove ha centrato il terzo posto in virtù di un’ottima prestazione di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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