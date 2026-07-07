canoa polo ferrara in testa al girone staccato il pass playoff

Missione compiuta. Il Canoa Club Ferrara conclude da protagonista la stagione del campionato italiano di Serie A1 di canoa polo, conquistando il primo posto nel raggruppamento Nord e staccando il pass per i playoff che, nella prima settimana di agosto a Milano, metteranno in palio la promozione nella massima serie nazionale. Un risultato straordinario per una squadra neopromossa dalla Serie B soltanto pochi mesi fa e capace, al primo tentativo, di imporsi davanti a società storiche della disciplina. La terza e ultima giornata del campionato si è disputata nella suggestiva cornice del fiume Po, a Torino, sul campo di gara del Circolo Amici del Fiume. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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