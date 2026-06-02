Canoa Under 18 | Ferrara trionfa a Napoli e vola ai playoff
Un giovane atleta di Ferrara ha vinto la partita contro i grandi club di Posillipo a Napoli, assicurandosi il passaggio ai playoff. La squadra ha ottenuto il risultato grazie alle prestazioni di due giocatori che hanno dominato il girone. La gara si è conclusa con una vittoria netta, permettendo a Ferrara di qualificarsi. La partita si è svolta sul campo di Napoli, con i giocatori di Ferrara che hanno mostrato grande determinazione.
? Punti chiave Come ha fatto Ferrara a battere i grandi club di Posillipo?. Chi sono i due giocatori che hanno dominato il girone?. Quali statistiche hanno permesso ai ragazzi di conquistare il primato?. Dove si disputeranno le sfide decisive per il titolo nazionale?.? In Breve Lanfranco Breveglieri ottiene il titolo di flash con 7 palle al centro. Cristian Racovit segna 8 reti risultando quarto nella classifica marcatori. Playoff nazionali in programma a Bacoli nella metà di luglio. Vittoria contro club storici come Posillipo, Flegreo e Canottieri Ichnusa. La Under 18 del Canoa Club Ferrara conquista il primo posto nel girone a Napoli. La squadra Under 18 del Canoa Club Ferrara ha ottenuto la qualificazione ai playoff del campionato nazionale di Serie A U18 dopo un fine settimana decisivo disputato a Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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