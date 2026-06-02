Canoa Under 18 | Ferrara trionfa a Napoli e vola ai playoff

Notizia in breve

Un giovane atleta di Ferrara ha vinto la partita contro i grandi club di Posillipo a Napoli, assicurandosi il passaggio ai playoff. La squadra ha ottenuto il risultato grazie alle prestazioni di due giocatori che hanno dominato il girone. La gara si è conclusa con una vittoria netta, permettendo a Ferrara di qualificarsi. La partita si è svolta sul campo di Napoli, con i giocatori di Ferrara che hanno mostrato grande determinazione.