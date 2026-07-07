Cancro seno triplo negativo a Cosenza confronto sulla presa in carico delle pazienti
A Cosenza si è svolto un confronto sulla gestione delle pazienti con tumore al seno triplo negativo. La riunione è stata organizzata da una fondazione congiuntamente a un’associazione di oncologia medica e a una federazione. L’obiettivo era discutere delle modalità di presa in carico e delle strategie di cura per questa tipologia di tumore. L’incontro ha coinvolto professionisti del settore e si è concentrato sulla condivisione di approcci clinici e pratiche assistenziali.
Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Fondazione The Bridge ha avviato, insieme ad Aiom - Associazione italiana di oncologia medica e Favo - Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, un percorso volto allo sviluppo di strumenti in grado di facilitare e uniformare la presa in carico dei pazienti affetti da carcinoma mammario triplo negativo: in tale ambito è stato sviluppato un Patient Journey finalizzato a individuare e rappresentare i percorsi di cura ottimali, destinato a pazienti e caregiver e costruito con un approccio multidisciplinare che integra aspetti clinici, genetici, psicologici e sociali. Il tavolo,... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Segui gli aggiornamenti su Cosenza.
Notizie e thread social correlati
Cancro al seno metastatico, Pfizer lancia campagna sulla qualità di vita delle donneIn occasione della 27esima edizione della Race for the Cure, manifestazione dedicata alla lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia, una...
Tumori, Piccolo (Gilead): "Impegno a migliorare vita in pazienti cancro seno metastatico"Per le pazienti con carcinoma mammario metastatico, sono in arrivo nuove opzioni terapeutiche oltre ai trattamenti tradizionali.
Temi più discussi: ‘Due di noi’, a Roma la campagna che racconta la vita con il cancro al seno metastatico; Grappasting, la scalata al Monte Grappa a fianco dei pazienti con tumore; Tumore al seno quanto impatta sulla psiche e chi rischia di più la depressione.
Tumori, Fabi (Gemelli): Sacituzumab govitecan ritarda ripresa cancro seno metastaticoOggi le donne con tumore al seno metastatico possono accedere a terapie innovative. Gli ultimi 2 anni sono stati splendidi per la cura del tumore della mammella. A livello biologico, sappiamo quan ... adnkronos.com
Tumori, Piccolo (Gilead): Impegno a migliorare vita in pazienti cancro seno metastatico(Adnkronos) - Accanto ai trattamenti consolidati, per le pazienti affette da carcinoma mammario metastatico si stanno facendo strada nuove opzioni terapeutiche, con l'obiettivo di concedere loro più ... msn.com