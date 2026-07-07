cancro seno triplo negativo a cosenza confronto sulla presa in carico delle pazienti

Notizia in breve

A Cosenza si è svolto un confronto sulla gestione delle pazienti con tumore al seno triplo negativo. La riunione è stata organizzata da una fondazione congiuntamente a un’associazione di oncologia medica e a una federazione. L’obiettivo era discutere delle modalità di presa in carico e delle strategie di cura per questa tipologia di tumore. L’incontro ha coinvolto professionisti del settore e si è concentrato sulla condivisione di approcci clinici e pratiche assistenziali.