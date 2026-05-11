In occasione della 27esima edizione della Race for the Cure, manifestazione dedicata alla lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia, una grande azienda farmaceutica ha annunciato il lancio di una campagna dedicata alla qualità di vita delle donne affette da cancro al seno metastatico. La partecipazione si è svolta con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia. La campagna si intitola ‘La voce oltre la cura’.

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della 27esima edizione della Race for the Cure, la manifestazione per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia, Pfizer ha partecipato con 'La voce oltre la cura. Qualità di vita e tumore al seno metastatico', una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alle donne con tumore al seno metastatico. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alla qualità di vita e alla centralità della donna lungo il percorso terapeutico, anche nelle sue dimensioni meno visibili. La partecipazione di quest'anno alla Race for the Cure, spiega l'azienda in una nota, si inserisce in un percorso storico che vede l'azienda al fianco della manifestazione da oltre 25 anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro al seno metastatico, Pfizer lancia campagna sulla qualità di vita delle donne

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