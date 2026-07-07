Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato che il percorso interno del suo partito sarà il punto di partenza per un nuovo tavolo di confronto con le altre forze politiche, previsto per ottobre. La coalizione di campo progressista sta lavorando alla definizione del programma comune e si prepara a discutere i dettagli a partire dalla fine dell’estate. La data di ottobre è stata indicata come momento per avviare il dialogo ufficiale tra le varie componenti.

Il cantiere del campo progressista guarda a ottobre per il confronto sul programma comune della coalizione. A indicare la tempistica è il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha spiegato come il percorso di elaborazione interna del Movimento sarà il punto di partenza per un nuovo tavolo con le altre forze politiche. «Anche a fine settembre, una volta che termina il processo di Nova, saremo in condizione di portare questi risultati e di confrontarci con le altre forze politiche per esaminarli insieme», ha dichiarato Conte a margine di un evento all’Istituto Luigi Sturzo a Roma. Al centro della strategia del M5S c’è dunque Nova, il processo di consultazione attraverso il quale il Movimento sta raccogliendo idee e proposte per definire le priorità politiche da proporre all’interno della coalizione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Campo progressista, il programma della coalizione dopo Nova: Conte apre al confronto da ottobre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amministrative, Verini (Pd): Lavoro ancora in salita, serve coalizione credibile

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: M5S, “Nova” fa tappa a Monteforte: 100 eventi in tutta Italia per costruire il progetto della coalizione progressista

M5S, al via gli appuntamenti per costruire dal basso il programma della coalizione progressistaIn Emilia-Romagna, il Movimento 5 Stelle ha annunciato una serie di nove incontri nell’ambito di “Nova – Parola all’Italia”, un percorso...

Temi più discussi: Conte: tavolo coalizione fine settembre; Sicilia, vertice del campo largo progressista: Prima il programma, poi i candidati; Giuseppe Conte: Campo progressista unito e già pronto a governare. Sud, un fondo per investire; Conte, a fine settembre può aprirsi il tavolo di coalizione.

praticamente la sinistra, (nel senso delle istanze tradizionalmente riferite) è rappresentata oggi dal m5s ma lo diceva già de masi se il m5s si tira fuori dal campo progressista, al pd de' sinistra che resta? renzi? draghi? l'agenda? x.com

Campo progressista, il programma della coalizione dopo Nova: Conte apre al confronto da ottobreIl cantiere del campo progressista guarda a ottobre per il confronto sul programma comune della coalizione. A indicare la tempistica è il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha ... laprimapagina.it

Conte: A settembre il programma M5S. Tempi lunghi per il tavolo dei progressistiMentre Pd, Cinquestelle e Avs limano i dettagli dell'evento di mercoledì a Napoli in Piazza del Gesù (sarà un comizio a quattro con il saluto di due ospiti che del ... ilmessaggero.it