M5S al via gli appuntamenti per costruire dal basso il programma della coalizione progressista
In Emilia-Romagna, il Movimento 5 Stelle ha annunciato una serie di nove incontri nell’ambito di “Nova – Parola all’Italia”, un percorso partecipativo che mira a raccogliere le esigenze e le proposte dei cittadini. Questi appuntamenti sono stati organizzati con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le comunità locali nella definizione del programma di governo della coalizione progressista. La partecipazione si svolgerà attraverso incontri sul territorio, con ascolto e confronto diretto con i partecipanti.
Saranno nove gli appuntamenti in Emilia-Romagna di “Nova – Parola all’Italia”, il grande percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire, attraverso l’ascolto diretto dei territori, le priorità del futuro programma di governo della coalizione progressista.Gli eventi si.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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