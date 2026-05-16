M5S Nova fa tappa a Monteforte | 100 eventi in tutta Italia per costruire il progetto della coalizione progressista

Da avellinotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Villa Gabry, a Monteforte, ha ospitato questa mattina una delle cento tappe nazionali di "Nova – Parola all'Italia", il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle.L'iniziativa punta a raccogliere proposte dai territori per la costruzione del programma della coalizione progressista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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