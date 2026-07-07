Campagna di sensibilizzazione | Violenza contro le donne Mai bandiera bianca

Il 10 dicembre è stata avviata una campagna nazionale intitolata “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”. Promossa da un'associazione di sindaci e dal dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio, l'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere. La campagna si concentra su messaggi di sensibilizzazione e di supporto alle vittime.

Il 10 dicembre è stata lanciata la campagna nazionale di comunicazione “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, promossa da Anci insieme al dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio. I risultati di una ricerca condotta in 600 Comuni, hanno evidenziato come la violenza di genere e il femminicidio continuino a rappresentare una ferita aperta nella nostra società, con episodi che coinvolgono sempre più frequentemente anche giovani e adolescenti. È emersa inoltre la consapevolezza che sindaci e amministratori locali, in quanto primo presidio istituzionale sul territorio, siano chiamati a svolgere un ruolo fondamentale e costante nel contrasto a questo fenomeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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