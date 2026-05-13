Nella serata di ieri si è svolto presso lo Spazio Enel di Avellino un evento in collaborazione tra l'azienda e i Carabinieri, volto a sensibilizzare il pubblico sulle truffe legate alle utenze energetiche. Durante l'iniziativa, sono stati forniti consigli pratici per riconoscere e prevenire tentativi di raggiro. L'incontro ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno illustrato le principali modalità di frode e le misure di sicurezza adottabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto nella serata di ieri, presso lo Spazio Enel di Avellino in via Francesco Antonio Cappone, un incontro dedicato alla prevenzione delle frodi commerciali e delle truffe ai danni dei consumatori, promosso da Enel in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri nell’ambito di un percorso di sensibilizzazione e informazione rivolto ai consumatori. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti di categoria, associazioni a tutela dei consumatori e sigle sindacali, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui principali rischi legati ai fenomeni fraudolenti sempre più diffusi anche nel settore energetico e digitale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Enel e Carabinieri rafforzano la campagna di sensibilizzazione contro le truffe

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