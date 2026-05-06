Nasce la rete permanente contro la violenza sulle donne Caccamo | Necessaria una fortissima sensibilizzazione

È stata firmata in Prefettura un’intesa tra rappresentanti del governo, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche, magistratura, ordini professionali, enti sanitari e associazioni di volontariato. L’accordo prevede l’implementazione di misure per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. Caccamo ha sottolineato l’importanza di una forte sensibilizzazione sul tema, evidenziando l’impegno di tutte le parti coinvolte.