Nasce la rete permanente contro la violenza sulle donne Caccamo | Necessaria una fortissima sensibilizzazione
È stata firmata in Prefettura un’intesa tra rappresentanti del governo, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche, magistratura, ordini professionali, enti sanitari e associazioni di volontariato. L’accordo prevede l’implementazione di misure per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. Caccamo ha sottolineato l’importanza di una forte sensibilizzazione sul tema, evidenziando l’impegno di tutte le parti coinvolte.
È stata siglata in Prefettura l’intesa tra la sede territoriale del governo, forze dell’ordine, scuola, magistratura, ordini professionali, istituzioni sanitarie, enti locali e associazioni di volontariato per l’attuazione delle misure necessarie alla prevenzione e al contrasto alla violenza e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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